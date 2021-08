PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis Ligue 1

Mon pronostic : Rennes gagne face à Nantes et au moins deux buts dans la rencontre (2.15)

C’est l’heure du derby entre Rennes et Nantes ! Les Rennais ont rassuré en barrage aller pour la Ligue Europa Conférence. Ils se sont imposés (2-0) face à Rosenborg pour prendre un avantage certain avant le retour. En championnat, Rennes n’a toujours pas gagné et reste sur deux nuls. Les Nantais ont remporté une belle victoire le week-end dernier face à Metz (2-0). Après la saison très difficile réalisée par le FC Nantes, tous les points sont bons à prendre pour bien lancer ce nouvel exercice. Je vois des buts dans cette rencontre et c’est pourquoi je vous conseille de miser sur au moins deux réalisations dans ce match. Si vous associez ce pari à la victoire rennaise, vous pourriez doubler la mise si j’ai vu juste !

