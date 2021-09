PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis Ligue 1

Mon pronostic : Mbappé et Neymar marquent à Metz (3.10) !

Duel des extrêmes ce mercredi soir à Saint Symphorien entre le leader de la Ligue 1 et la lanterne rouge. Les Messins, qui n'ont toujours pas gagné cette saison et qui ont déjà encaissé treize buts en six journées, vont devoir faire face à une équipe qui a remporté toutes ses rencontres, même en jouant à 50%. Messi ne fera pas le déplacement, le duo Mbappé - Neymar aura donc pour mission de mener l'équipe parisienne. Le Brésilien a lancé sa saison dimanche contre Lyon en marquant sur penalty et le Français voudra briller pour prendre seul la tête du classement des buteurs de Ligue 1 ! Si les deux marquent, vous triplez votre mise (3.10) !

