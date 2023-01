PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas contre Strasbourg, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (3.60 via MYMATCH)

La période est très compliquée pour ces deux équipes. A des niveaux différents certes, mais la situation est de plus en plus urgente déjà pour Strasbourg, qui n’a pas profité de la reprise pour se relancer. Les Alsaciens n’ont pris qu’un point en trois journées et ont même été éliminés de la Coupe de France. Pour Lyon, seulement 8e, l’Europe s’éloigne à grands pas. Les Gones ont neuf points de retard sur la 5e et la 4e place et viennent de réaliser un nul à Nantes après s’être inclinés à face à Clermont (1-0). De bien piètres performances et un début de série qu’il faudra essayer de stopper. Je ne vois pas L’OL perdre et je me couvrirais avec la 1N. Comme cette équipe n’est pas en confiance, je pense qu’elle peut encaisser un but. Et pour faire gonfler encore la cote, je vous propose de miser sur une réalisation d’Alexandre Lacazette pour un MYMATCH à 3.60 !

Pariez sur Lyon – Strasbourg ici !