PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis Ligue des Champions

Mon pronostic : la Juventus bat Porto 1-0, 2-0 ou 2-1 (2.55) !

Le handicap aurait pu être plus lourd pour les Turinois avant ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. La Juventus, battue (2-1) à Porto, conserve toutes ses chances de qualification pour les quarts. Les joueurs d'André Pirlo, qui viennent d'enchaîner sept victoires d'affilée à domicile, pourront s'appuyer sur Cristiano Ronaldo de retour en tant que titulaire. Porto a bénéficié d'un groupe homogène (Marseille, Olympiakos, City) pour atteindre cette phase finale et devrait souffrir ce soir. Je vous conseille de miser sur un succès de la Juve et de tenter le score exact multichance : 1-0, 2-0 ou 2-1 grâce au MyMatch (2.55) !

