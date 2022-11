PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis sur Brésil - Serbie - Coupe du Monde

Mon pronostic : le Brésil bat la Serbie 2-1, 3-1 ou 4-1 (4.00)

C'est l'entrée en lice du favori n°1 de cette Coupe du Monde ! Au niveau de l'effectif, comparé aux autres sélections, il n'y a pas de débat : c'est le plus fourni, et de loin ! Du gardien au numéro 9, tous les joueurs sont des références à leur poste. Depuis juillet 2021 et cette finale perdue face à l'Argentine en Copa America, la Seleção n'a plus connu la défaite. S'ils arrivent à contenir leurs émotions, qui peuvent parfois leur jouer des tours, c'est une équipe que l'on devrait revoir le 18 décembre prochain en finale tant la qualité est extraordinaire. En face, la Serbie est tout de même un adversaire coriace et fait figure d'outsider dans cette édition au Qatar. Avec seulement deux défaites sur les 16 derniers matches toutes compétitions confondues et avec une attaque très intéressante sur le papier (Vlahovic - Jovic - Tadic) les Aigles peuvent poser des problèmes aux Brésiliens. Cependant, je les vois mal l'emporter tant les Auriverde semblent supérieurs. C'est pourquoi, je vois les coéquipiers de Neymar s'imposer !

