PRONOS PARIS RMC Le pari football de folie de Lionel Charbonnier du 18 mai – Ligue Europa Finale

Mon pronostic : les Glasgow Rangers s’imposent en prolongation contre Francfort (10.50)

C’est une finale que personne n’attendait. Si l’Eintracht Francfort a connu une saison compliquée en Bundesliga, finissant seulement à la onzième place, l'équipe a réalisé un parcours quasi sans faute en Ligue Europa cette saison. Avec seulement une seule défaite dans le temps réglementaire en douze rencontres, les Allemands ont réalisé un magnifique parcours en phase finale, éliminant le Bétis Séville, Barcelone et West Ham. De quoi aborder cette ultime match avec le plein de confiance. Il sera toutefois difficile d’emballer la rencontre dans un stade totalement acquis à la cause des Glasgow Rangers. Les supporters écossais se sont déplacés en masse en Espagne et nous ont déjà offerts de belles ambiances dans les rues de Séville ces deniers jours. Cette atmosphère de feu pourrait bien donner des ailes aux joueurs de Giovanni Van Bronckhorst ! Avec un James Tavernier, pourtant latéral, mais meilleur buteur de la compétition et le potentiel retour de Kemar Roofe en attaque, je vois bien les Rangers prendre l’emporter à l’usure dans une rencontre fermée qui ira jusqu’aux prolongations. Un pari de folie coté à 10.50 !

