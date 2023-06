PRONOS PARIS RMC Le pari football de folie de Lionel Charbonnier sur Espagne - Croatie - Euro U21

Mon pronostic : l'Espagne bat la Croatie, moins de 3,5 buts dans le match et Gomez buteur (8.00)

L'Espagne est, selon moi, la meilleure équipe de cette compétition. La Rojita a toujours effectué des beaux parcours dans les éditions précédentes et possède un collectif absolument exceptionnel. Tous les joueurs évoluent au plus haut niveau et font preuve d'une réelle maturité malgré leur âge. Aussi pragmatiques que spectaculaires, ils n'ont laissé aucune chance à la Roumanie (3-0) et affrontent aujourd'hui un adversaire déjà dos au mur. En effet, la Croatie s'est inclinée contre l'Ukraine (0-2) n'a guère montré de signes positifs durant ce match. Largement inférieurs sur tous les plans, je vois les Croates s'incliner de nouveau ce soir, sans forcément qu'il y ait une pluie de buts. Sergio Gomez pourrait bien trouver le chemin des filets, lui qui est si prolifique avec le maillot étoilé.

