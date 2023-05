PRONOS PARIS RMC Le pari football de folie de Rolland Courbis sur Toulouse – Lens – Ligue 1

Mon pronostic : Lens gagne à Toulouse et les deux équipes marquent (3.10)

Il est évident pour moi que la programmation de la finale de la Coupe de France va avoir une incidence sur cette rencontre. Vainqueur du trophée, Toulouse a dignement fêté cela ce week-end. Quasiment maintenus, les joueurs du TFC ne seront donc pas en pleine mesure de leurs moyens ce soir, au moment de défier le Racing Club de Lens. D’autant plus que les Sang et Or ont une formidable occasion de prendre le large sur la 4e place occupée par Monaco. Avec 5 victoires sur leurs 6 derniers matches, ils ont toutes les cartes en mains pour obtenir un nouveau succès au Stadium ce soir. Si les Toulousains peuvent être portés par l’euphorie et trouver le chemin des filets sur leur pelouse, je vois les Lensois gagner.

Mon MyMatch de folie : 1-2, 1-3 ou 1-4 et Openda buteur (6.00)

Pariez sur Toulouse – Lens ici !