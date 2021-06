PRONOS PARIS RMC Le pari football de Fred Piquionne du 12 juin sur Pays de Galles – Suisse

Mon pronostic : 1-1 entre le Pays de Galles et la Suisse (5.40)

Je ne vois pas de vainqueur dans cette rencontre qui me paraît très équilibré. Le premier match d’une compétition est toujours très difficile pour les protagonistes qui jouent avec une pression énorme. On l’a vu hier soir lors de la rencontre entre la Turquie et l’Italie. Les Italiens ont attendu la deuxième période avant de se libérer et de jouer pleinement, la première ayant été soporifique. Ce sera la même chose pour ce match. La Suisse est en très bonne forme avec six succès consécutifs mais ce n’est jamais la même chose pour une grande compétition. Le Pays de Galles a du mal en ce moment mais a pu montrer de belles choses lors des deux dernières années. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux équipes. Je parierais même sur un score exact de 1-1. Si vous voulez prendre encore plus de risques, je vous propose le but de Gareth Bale pour une cote de 15 !

Pariez sur Pays de Galles – Suisse ici !