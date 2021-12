PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 10 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens s’impose à Nantes (2.65)

Les Lensois restent sur une très bonne performance face au PSG lors de la dernière journée de championnat. Ils ont complétement dominé cette rencontre et auraient dû s’imposer mais ont concédé l’égalisation en toute fin de rencontre (1-1). La prestation collective énorme doit permettre de relancer le RCL qui était un peu moins bien depuis quelques semaines et n’a plus gagné depuis le 5 novembre. Les Nantais, même s’ils restent sur un succès à Lorient, ont beaucoup de mal à remporter leurs matches. Je tenterais donc de miser sur la victoire à l’extérieur de Lorient. Je vois même les deux équipes marquer pour gonfler la cote à 4.50 !

Pariez sur Nantes – Lens ici !