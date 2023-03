PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 10 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Lyon et les deux équipes marquent (3.20)

Ce duel est très important dans la course à l’Europe. Lille est le club le mieux placé avec une 6e place et un point de retard sur le 5e alors que l’OL est 10e avec six longueurs de moins que son adversaire du soir. Si les Lyonnais venaient à perdre cette rencontre, ils diraient au revoir à toutes prétentions européennes. La pression sur eux est maximale. C’est pour cela que je pense que le LOSC va s’imposer. Les Dogues seront plus libérés mais je pense tout de même que Lyon peut marquer avec tous les absents en défense chez les Lillois.

