PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 11 juin sur Turquie-Italie

Mon pronostic: l’Italie bat la Turquie sans encaisser de but et Berardi marque (5.30).

Sans surprise l’Italie devrait s’imposer ce vendredi soir contre la Turquie! Surtout que cette rencontre se déroule à Rome, avec du public dans les tribunes. Malgré l’arrivée d’une nouvelle génération, cette équipe italienne a gardé des joueurs d’expérience. Surtout en défense avec Bonucci et Chiellini. En attaque, ce groupe peut compter sur Immobile mais aussi Berardi. L’attaquant de Sassuolo a terminé la saison avec 17 réalisations au compteur. Je suis convaincu qu’il est capable de marquer ce soir. C’est pourquoi je vois l’Italie battre la Turquie sans encaisser de but et Berardi marquer! Un pari de folie que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

