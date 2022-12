PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 13 décembre - Coupe du Monde

Mon pronostic : Nul à la mi-temps, buts de chaque côté entre l'Argentine et la Croatie (4.60) !

Cette demi-finale de Coupe du Monde est très équilibrée selon moi ! L'Argentine, portée par un grand Lionel Messi, est logiquement favorite mais je trouve que les bookmakers sous-estiment cette Croatie qui certes n'a remporté qu'un seul match depuis le début de la compétition mais qui peut atteindre une deuxième finale d'affilée après 2018. Les Croates s'appuient sur le meilleur milieu de terrain du Mondial et sait parfaitement gérer les rencontres face à des adversaires plus forts sur le papier. Je vois l'Argentine s e qualifier dans le temps réglementaire (1.85) mais je conseille aux plus joueurs d'entre vous de miser sur le MyMatch suivant : nul à la mi-temps avec les deux équipes qui marquent dans le temps réglementaire (4.60) !

