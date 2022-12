PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 14 décembre - Coupe du Monde

Mon pronostic : la France bat le Maroc, Mbappé buteur, au moins deux buts d'écart (3.50) !

Je pense que les Marocains vont finir par être ratrappés par l'enjeu ! Première nation africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde, le Maroc se présente fatigué et diminué face à l'Equipe de France, tenante du titre. Les Bleus, eux, vont devoir assumer ce statut de favori et ils devront faire le jeu dans un stade acquis à la cause de l'adversaire. Ce qui me rassure pour nos Français, c'est que le Maroc n'a pas encore eu à gérer un profil comme celui de Kylian Mbappé, joueur hyper rapide qui cherche très souvent le un contre un. Je me dis que le Parisien, adepte des grands rendez-vous, va faire un grand match donc je vous conseille le MyMatch suivant : victoire de l'Equipe de France par au moins deux buts d'écart et Mbappé buteur (3.50) !

