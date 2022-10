PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 14 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Lille (3.05)

Les Lillois soufflent le chaud et le froid cette saison avec, sur les huit dernières journées, une alternance entre victoire et défaite. Le succès lors du « Derby du Nord » a quand même dû faire beaucoup de bien à la confiance des Dogues qui ont pris leur revanche de la saison passée. Les Strasbourgeois aussi voudront essayer d’enchaîner un bon résultat après leur victoire à Angers, la première cette saison. A la Meinau, le Racing très difficile à battre et il faudra s’appuyer sur les supporters pour essayer de sortir au plus vite de la seconde partie de tableau. Je pense que le succès à Raymond Kopa est un déclic et je miserais sur la victoire sèche de Strasbourg pour plus que tripler la mise (3.05)

Pariez sur Strasbourg – Lille ici !