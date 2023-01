PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 15 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG ne perd pas à Rennes, les deux équipes marquent et but de Neymar (3.60 via MYMATCH)

Même si le Stade Rennais sera dépeuplé entre les suspendus et les blessés, je ne veux pas prendre de risques pour cette rencontre. Le PSG a du mal sur la pelouse de Rennes ces dernières saisons avec une série de trois rencontres sans victoire au Roahzon Park. De plus, le dernier déplacement en championnat s’est mal passé avec une défaite à Lens. Cependant, le retour de Kylian Mbappé change la donne, cependant, comme je ne sais pas s’il sera titulaire, je vous propose de miser sur le but de Neymar. Le Brésilien va monter en puissance et je pense qu’il pourrait s’illustrer. Rajoutez à cela le N2 avec les deux équipes qui marquent pour une magnifique cote de 3.60 !

