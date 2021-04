PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 16 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic: Montpellier ne perd pas à Lille, les deux équipes marquent (3.35).

Je ne suis pas d’accord avec Christophe! Si cette rencontre doit pencher d’un côté je pense que cela peut être en faveur du MHSC. Surtout qu’il n’a perdu aucune de ses 10 dernières rencontres. Lors de la dernière journée il a d'ailleurs réussi à arracher un nul contre Marseille (3-3) avec un doublé de Gaëtan Laborde et un but d’Andy Delort. Le LOSC a lui montré qu’il était capable de douter, lors de son dernier match face à Metz (2-0). Je suis convaincu que cette équipe est capable de se faire surprendre. C’est pourquoi je vois Montpellier ne pas perdre à Lille et les deux équipes marquer!

