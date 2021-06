PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 16 juin sur Italie – Suisse Euro 2020

Mon pronostic : victoire de l’Italie face à la Suisse et but d’Insigne (3.90)

L’Italie a impressionné pour son entrée dans la compétition en s’imposant face à la Turquie (3-0). La première période a été compliquée avec deux équipes qui se sont jaugées puis les Italiens ont déroulé en seconde pour gagner largement et lancer parfaitement son Euro. Auteur d’un but exceptionnel face aux Turcs Lorenzo Insigne devrait s’illustrer une nouvelle fois face à une sélection qui me paraît moins forte. La Suisse n’a pu faire mieux qu’un nul face au Pays de Galles. Alors certes, les Helvètes méritaient mieux, mais cela en dit long de ne pas être en capacité de battre les Gallois. Je vois donc les Azzurri s’imposer grâce notamment à Insigne. Un beau pari qui pourrait vous permettre de presque quadrupler votre mise (3.90) !

