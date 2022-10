PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 16 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat l’OM sans encaisser de but (2.25)

C’est certainement le match le plus important de l’année, d’autant plus que les deux clubs ne possèdent que trois points d’écart. Avec les affaires qui secouent le PSG depuis plusieurs semaines et qui se sont accentuées ces derniers jours avec Kylian Mbappé, on pourrait s’attendre à ce que Marseille puisse obtenir un résultat. Cependant je pense que tout cela aura l’effet inverse. Je m’attends à des Parisiens remontés et motivés pour montrer à tout le monde que cela ne les impacte pas et que le PSG reste un club qui fait peur à l’Europe. Je miserais donc sur un succès du Paris Saint-Germain. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de parier sur un clean-sheet de l’équipe parisienne. Avec le forfait de Ramos, je pense que la défense sera plus forte. Un pari coté à 2.25 !

