PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 18 février – Ligue 1

Notre pronostic : Metz ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (3.85)

Contrairement à Lionel je pense que les Messins vont se montrer beaucoup plus inquiétants pour les Lillois. Metz, 19e du championnat, compte le même nombre de points que le dernier, Bordeaux, et un seul de retard sur le premier non relégable, Lorient. Il faut donc obtenir des résultats et c’est le meilleur moment pour jouer Lille. Les Nordistes auront les têtes à mardi soir et à cette rencontre si importante sur la pelouse de Chelsea. Aux Grenats de profiter de cela en harcelant le LOSC en allant chercher le maximum de points. C’est pourquoi je me couvrirais avec le fait que Metz ne perde pas ce duel. Pour faire encore plus gonfler cette cote, je vois les deux équipes marquer. Le tout pour une cote de 3.85 !

