PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 19 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas contre Monaco, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (2.75 via MYMATCH)

Je prendrais un peu moins de risques que Lionel. Tout comme lui je ne vois pas Lyon perdre voire même s’imposer mais cette équipe ne m’inspire pas non plus une confiance totale. L’OL reste sur une défaite à Clermont après avoir été miraculé face à Montpellier en remontant trois buts de retard et en s’imposant 5-4 grâce à un quadruplé d’Alexandre Lacazette qui marche sur l’eau cette saison. Avec la défense monégasque tout bonnement catastrophique, je pense que l’attaquant lyonnais devrait trouver la faille. Je vous propose donc de jouer Lyon qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent dont un but de Lacazette (2.75) !

