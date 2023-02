PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 1er février – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG l’emporte à Montpellier 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.95)

Après une égalisation concédée dans les dernières secondes à Reims et une fin de mercato catastrophique, la situation ne s’arrange pas pour le PSG qui n’a remporté que deux rencontres de championnat depuis la reprise pour deux défaite et un nul. La situation devient de plus en plus pressante avec des poursuivant qui ont comblé un peu de leur retard. Sur les cinq dernières journées, Lens et Marseille ont repris respectivement deux et six points sur le leader. Le club de la capitale a toujours trois longueurs d’avance sur les Lensois et doit, non seulement préserver cet écart mais surtout se rassurer dans le jeu avant le match aller contre le Bayern. Je miserais sur une victoire sans concéder de but. Montpellier vient seulement de briser une série de quatre revers de rang en s’imposant à Auxerre. Je ne vois pas les Héraultais poser des problèmes aux Parisiens s’ils se montrent sérieux.

