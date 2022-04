PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 2 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille gagne à Saint-Etienne et Bakambu marque (3.65)

C’est un duel des extrêmes pour cette rencontre mais qui n’est pas si facile que cela à pronostiquer. Les Stéphanois sont, pour le moment, barragistes avec quatre longueurs d’avance sur Metz, 19e, et une seule de retard sur Clermont, 17e. Les Verts doivent donc prendre des points pour essayer de sortir de ce pétrin. C’est ce qu’ils ont fait lors des trois dernières journées avec deux nuls et une victoire. Les Marseillais, 2e, ont la possibilité de réaliser un très joli coup en cas de succès car leurs deux poursuivants, Nice et Rennes, s’affrontent aujourd’hui. Marseille voudra donc gagner cette rencontre à Geoffroy Guichard. Je vois l’OM gagner et pourquoi pas grâce à un but de Bakambu qui portera l’attaque en l’absence de Milik (3.65)

