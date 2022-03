PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 20 mars - Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Monaco et le PSG (3.85)

C'est une grosse affiche qui a perdu de sa saveur. Monaco n'y arrive plus depuis plusieurs semaines. Avec une seule victoire sur les huit derniers matches, toutes compétitions confondues, les Monégasques n'avancent plus en championnat et sont éliminés de toutes les coupes. L'équipe semble perdu sur le plan offensif, comme en témoigne cette inquiétante série de cinq rencontres sans le moindre but pour Wissam Ben Yedder. L'attaquant français et ses coéquipiers présentent un niveau de jeu plus proche d'une équipe du milieu de tableau que celle d'un candidat à l'Europe. En face, Paris fait simplement bonne figure. Après une énième déroute en Ligue des Champions, les Parisiens ont déjà plié le championnat, avec quinze points d'avance sur la seconde place. Je doute que la motivation soit encore présente. En y ajoutant l'horaire peu habituelle de 13h pour une telle affiche, je ne suis pas optimiste pour voir une belle rencontre. Je vous propose donc de miser sur un résultat nul (3.85).

