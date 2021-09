PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 25 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Montpellier 1-0, 2-0 ou 3-0 (3.15)

Les Parisiens, s’ils ne sont pas bon dans le jeu, ont quand-même gagné les sept matches qu’ils ont disputés dans ce championnat. C’est dire s’ils sont supérieurs à toutes les équipes de Ligue 1. Depuis le début de la saison, on n’a pas encore vu un match référence du PSG qui a des lacunes défensives importantes. Montpellier reste sur deux matches nuls face à Bordeaux et à Troyes. Je ne pense que cette équipe parviendra à inquiéter et à stopper la série parisienne. Je vous conseille donc de miser sur le succès des joueurs de la capitale. Je les vois capables de ne pas encaisser de but donc pourquoi pas tenter le 1-0, 2-0 ou 3-0 pour plus que tripler la mise. Je ne crois pas que l'on assistera à une démonstration du PSG ce soir.

