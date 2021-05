PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 29 mai Ligue des Champions – Finale

Mon pronostic : match nul à la mi-temps et victoire de City face à Chelsea (4.10)

Pour la 4e fois de la saison les deux clubs vont se retrouver mais cette fois pour le titre dans la plus prestigieuses des compétitions de clubs du monde ! Chelsea mène 2-1. Les Blues sont énormes depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête du club. Défensivement c’est peut-être l’équipe la plus forte d’Europe. Le coach allemand a trouvé la solution pour poser de bonnes bases derrière. Les Blues encaissent donc peu de buts mais n’en mettent pas beaucoup non plus. Sous Tuchel, ce n’est arrivé qu’une seule fois que son équipe marque plus de deux buts. C’était contre Crystal Palace le 10 avril (1-4). Offensivement les Citizen sont évidemment meilleurs. Champion d’Angleterre avec une large avance, Manchester City a impressionné toute cette saison. Décevante depuis l’arrivée des investisseurs émirats à la tête du club à la fin des années 2000, l’équipe entraînée par Guardiola part favorite ce soir. Je pense que les deux équipes vont se regarder au début de la rencontre et c'est pourquoi je pense qu'il y aura match nul à la mi-temps (1.92). Ensuite je vois Manchester s'imposer à la fin de la rencontre pour un combiné coté à 4.10 !

Pariez sur Man. City - Chelsea ici !