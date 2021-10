PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 3 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps et Lyon s’impose à Saint-Etienne (4.50)

C’est un jour qu’on attend tous lors d’une saison de Ligue 1 : celui du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Cette saison il y a un grand écart entre les prestations lyonnaises et stéphanoises. Après trois premiers matches sans victoire, l’OL n’a ensuite perdu qu’une seule fois, au Parc des Princes, à la toute dernière seconde (2-1) et affiche donc un bilan d’une défaite, un nul et cinq victoires sur les sept dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Vert n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre. C’est catastrophique. Même s’ils manquent de chance dans certains de leurs matches. Vont-ils se remotiver pour ce soir ? C’est possible. Je pense qu’ils peuvent embêter les Gones pendant un temps même si je ne les vois pas tenir toute la partie. Je vous conseille donc de parier sur le nul à la mi-temps puis sur la victoire finale de Lyon.

