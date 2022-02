PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 4 février – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Angers par au moins deux buts d’écart (2.30)

L’OM va réagir ce soir en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Les Marseillais viennent de connaitre une défaite difficile à encaisser à Lyon en milieu de semaine. Ils menaient avant de se faire renverser par le Gones et Moussa Dembélé buteur à la toute fin du match. Cela a mis fin à une série de neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues ! Je pense que Marseille devrait l’emporter ce soir face à Angers. Les Angevins ne sont pas dans une bonne période et chutent tout doucement au classement. Ils sont dorénavant dans la deuxième partie de tableau avec un seul succès lors de leurs six derniers duels. C’était face à Troyes (2-1). Cette fois la marche me paraît bien trop haute. Le Vélodrome retrouvera ses spectateurs et son ambiance. Je miserais donc sur un large succès de l’OM par au moins deux buts d’écart pour une cote de 2.30 !

