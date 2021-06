PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 4 juin Match Amical

Mon pronostic : le Portugal ne perd pas contre l’Espagne et les deux équipes marquent (2.55)

On parle peu de l’Espagne mais il faut toujours se méfier. Des choix forts ont été faits pour la sélection des joueurs pour l’Euro. Lors de la dernière trêve internationale, les Espagnols avaient fait le boulot mais ne s’étaient pas montrés rassurants face au Kosovo (3-1), contre la Géorgie (1-2) ou encore lors du nul face à la Grèce (1-1). Le Portugal est dans un état de forme impressionnant. Seule la France a réussi à battre l’équipe championne d’Europe sur les treize derniers matches de la Seleçao. Les Portugais ont progressé collectivement et dépendent moins de Ronaldo même s’il continue à attirer les ballons. Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau, qui jouent dans de grands clubs. C’est pourquoi je miserais sur le fait que le Portugal ne perde pas et les deux équipes marquent pour une cote de 2.55 !

