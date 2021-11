PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 5 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Troyes sans encaisser de but (2.50)

Je ne suis pas d’accord avec Lionel. Je vois effectivement les Lensois gagner mais je pense qu’ils sont largement capables de ne pas encaisser de but. C’est arrivé trois fois cette saison que Lens s'impose en réalisant un clean-sheet. Les Nordistes sont vraiment supérieurs aux Troyens qui sont à leur place au classement en étant 14e et une lutte pour le maintien qui durera jusqu’à la fin de la saison. L’ESTAC, bien que dans une bonne période, doit tout de même affronter un candidat crédible au podium. Lens joue très bien, est une des meilleures équipes de Ligue 1 et n’a rien à envier à des gros clubs comme Marseille, Lyon ou Monaco. Je vous conseille donc la victoire lensoise sans prendre de but pour une cote de 2.50 !

