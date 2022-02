PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 6 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lille ne perd pas contre le PSG (1.90)

Le PSG a une nouvelle fois été décevant face à Nice en Coupe de France lundi soir. Les Parisiens ont été éliminés aux tirs au but après n’avoir rien proposé. Bloqué par la défense compacte des Aiglons, Paris n’a jamais été en mesure de hausser le rythme. Le huitième de finale aller en Ligue des Champions se rapprochant, je ne vois pas les joueurs du club de la capitale réagir. Je pense qu’ils seront encore dans la gestion, surtout qu’ils ont un matelas très confortable en tête de la Ligue 1 avec onze points d’avance sur Nice. A Lille d’en profiter ! Les Dogues ont besoin de points dans ce championnat. Le LOSC n’est que 11e au classement et reste sur une défaite surprenante à Brest (2-0). Comme lors du match aller, j’imagine que les Lillois vont se montrer entreprenants et gêner les Parisiens. Je vous propose donc de parier sur 1N pour une très belle cote de 1.90 !

