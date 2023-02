PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 8 février – Coupe de France

Mon pronostic : le PSG gagne à Marseille (2.20)

Même si les Marseillais sont très bons depuis la reprise, on a vu qu’ils n’étaient pas imbattables. Le Niçois ont parfaitement joué pour venir l’emporter au Vélodrome et je pense que le PSG est capable d’élever enfin son niveau à six jours du choc face au Bayern Munich. Ce duel sur la pelouse de l’Om arrive au meilleur moment et pourrait servir de répétition aux Parisiens qui vont devoir répondre au rythme que vont mettre les hommes de Tudor. Je pense que le Paris Saint-Germain va répondre présent et s’imposer pour reprendre confiance au meilleur moment possible. Un pari coté à 2.20 !

