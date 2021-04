PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 9 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic: match nul entre Metz et Lille (3.70).

Je ne suis pas d’accord avec Christophe! Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce vendredi soir entre Metz et Lille. Surtout que les Messins se montrent toujours dangereux lorsqu’ils se déplacent. Depuis le début de l’année ils ont déjà réussi à s’imposer à Lyon (1-0), à Nice (2-1) ou encore à Brest (4-2). Attention à l’excès de confiance du côté du LOSC qui reste lui sur un succès au Parc des Princes face au PSG (1-0). Mais cette équipe est encore capable de se faire surprendre, comme ce fut le cas contre Nîmes (2-1) il y a deux semaines. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Metz et Lille!

