PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Argentine - France - CDM 2022

Mon pronostic : la France bat l'Argentine et Mbappé buteur (4.30)

Cette grande finale s'annonce palpitante ! Après un revers initial surprenant contre l'Arabie Saoudite (1-2), l'Argentine n'a cessé de monter en puissance tout au long de la compétition. Portée par un très grand Léo Messi, l'Albiceleste s'offre le droit de rêver à une troisième étoile. Mais le rêve est le même du côté de l'équipe de France. Et je dois dire que les Bleus me font vraiment forte impression depuis le début du tournoi. Malgré les nombreuses absences et le manque de profondeur du banc de touche, Didier Deschamps parvient à dresser un onze cohérent et très difficilement jouable. Avec un Lloris énorme sur sa ligne, un Griezmann omniprésent et surtout un Mbappé qui prouve qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, je vois le trophée rester dans l'hexagone à l'issue de ce match. Je miserais ainsi sur un succès français dans le temps réglementaire avec Mbappé buteur.

