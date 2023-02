PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Auxerre – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon gagne à Auxerre et Sarr buteur (4.30)

L’Olympique Lyonnais retrouve enfin des ambitions qui correspondent à son statut. Les Rhodaniens enchaînent les bons résultats depuis un mois et se rapprochent petit à petit du top 6. Si tout va mieux offensivement, l’absence d’Alexandre Lacazette ce soir est un coup dur. Mais c’est aussi l’occasion idéale pour Amin Sarr de montrer l’étendue de son talent. Le jeune attaquant suédois devrait être titulaire à l’Abbé-Deschamps et aura pour mission de prouver qu’il représente l’avenir du club. En face, Auxerre est à la dérive, bloqué à l’avant-dernière place. Les Bourguignons n’ont jamais réellement eu le niveau de la Ligue 1, la faute notamment à un mercato d’été raté. Et je ne vois vraiment pas comment les joueurs de Christophe Pelissier pourraient tenir le coup face à un tel adversaire aujourd'hui. Lyon devrait logiquement s’imposer avec Sarr buteur.

