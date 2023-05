PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Lens – Reims – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Reims et les deux équipes marquent (2.70)

Lens doit gagner tous ses matches dans la dernière ligne droite. Les Sang et Or sont quasiment injouables à domicile et affrontent un adversaire qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Surtout, en cas de victoire jumelée à une contre-performance monégasque ce week-end, ils peuvent définitivement valider leur place sur le podium. En face, Reims viendra pour s’amuser. Les Champenois pratiquent un très beau football et pourraient ainsi trouver le chemin des filets au stade Bollaert, portés par un Folarin Balogun qui a pour objectif d’atteindre les 20 buts en Ligue 1. Mais les Lensois ne lâcheront rien alors que l’enjeu est beaucoup trop important. Je les vois s’imposer une nouvelle fois devant leur public.

