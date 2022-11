PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Monaco – Marseille – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Marseille par un but d’écart (3.95)

C’est un match qui s’annonce très serré. Les deux équipes se valent cette saison et présentent un bilan quasiment similaire en Ligue 1. En effet, Monégasques et Marseillais sont respectivement 4e et 5e avec le même nombre de points. Cependant, sur la forme du moment, l’AS Monaco va mieux et présente plus de garantie. Le club du Rocher a gagné ses trois dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et peut s’appuyer sur le réveil de leurs éléments offensifs, à l’image de Wissam Ben Yedder mais aussi d’Aleksandr Golovin. En face, Marseille s’est rassuré en s’imposant lors de l’Olympico dimanche dernier. Avant ce succès, les Phocéens restaient sur une série de quatre défaites et un nul. Plus en difficulté sur le plan collectif, je les vois proposer une belle adversité à Louis II tout en finissant par céder. Je miserais donc sur Monaco qui gagne par un but d’écart.

