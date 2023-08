PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Nantes – Monaco - Ligue 1

Mon pronostic : Monaco gagne à Nantes et les deux équipes marquent (3.20)

Je dois vous avouer que j’ai très peur pour le FC Nantes. Déjà en grande difficulté la saison dernière, les Canaris sont partis sur les mêmes bases pour ce nouvel exercice, avec déjà deux défaites et surtout un contenu inquiétant dans le jeu. Pierre Aristouy doit, de plus, se passer d’Alban Lafont, blessé dès la première journée et absent pour au moins deux mois. A l’inverse, je suis très optimiste pour l’AS Monaco. Il faut dire que le club du Rocher est très convaincant, avec un secteur offensif impressionnant. Je pense, en revanche, qu’il va falloir laisser un peu de temps à la défense monégasque pour être la plus efficace possible, alors qu’elle est essentiellement composée de recrues. Je n’ai pas de doute sur le succès des joueurs d’Adi Hütter mais je vois les deux équipes marquer ce soir.

