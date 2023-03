PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Rennes – Marseille – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas contre Marseille et Gouri marque (3.50)

On parle souvent de tournant dans une saison et cette rencontre y ressemble fortement pour les deux équipes. Si Rennes venait à s’imposer, les Bretons pourraient rêver encore de la Ligue des Champions. Et si Marseille venait à perdre, les Olympiens relanceraient plusieurs équipes dans la course à la deuxième place. Rennes n’est pas dans une superbe dynamique, mais Marseille non plus, loin de là. En une semaine, les Phocéens viennent de tout perdre, ou presque. Avec la défaite face au Paris Saint-Germain, l’OM a perdu presque tout espoir de titre cette saison et avec celle face à Annecy en Coupe de France, les Olympiens ont fait une croix sur un trophée qu’ils n’ont plus gagné depuis 1989. Ces deux revers ont dû faire très mal aux têtes du côté de la Cannebière. Ils doivent repartir de l’avant, mais un match au Roazhon Park n’est pas le moyen le plus simple d’oublier les désillusions de la semaine. Je vois Rennes ne pas perdre cette rencontre avec un but d’Amine Gouiri, qui en a déjà inscrit neuf cette saison.

