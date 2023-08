PRONOS PARIS RMC Le pari football de Kevin Diaz sur Man. City - Arsenal - Community Shield

Mon pronostic : Manchester City bat Arsenal et les deux équipes marquent (3.05)

On peut être optimiste pour ce premier match de la saison en Angleterre. Arsenal a bousculé Manchester City l'année dernière mais c'est lors des confrontations directes qu'on a pu voir la différence entre les deux équipes. Les Gunners se sont toujours retrouvés au tapis contre les Skyblues qui ont constamment prouvé leur supériorité sur les dernières années. Pep Guardiola a une telle expérience et un tel amour de la gagne qu'il est difficile d'imaginer une écurie meilleure que la sienne. Il sait renouveler son effectif malgré des départs importants et ses équipes semblent infatigables. Je vois tout de même un match prolifique avec les deux équipes qui marquent mais je pense qu'il n'y aura malheureusement pas photo au final. Manchester City devrait gagner son premier trophée de la saison dès aujourd'hui.

Pariez sur Manchester City - Arsenal ici !