PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 août – Supercoupe d’Europe

Mon pronostic : le Real Madrid bat Francfort et les deux équipes marquent (2.60)

Si l’enjeu est important, avec un trophée à la clé, cette affiche reste déséquilibrée. Le Real Madrid ouvre sa saison après un été plutôt calme. Les "Merengue" ont globalement gardé le même effectif, parvenant à vendre ses indésirables tout en enregistrant les arrivées de Rudiger et Tchouaméni. Menés par un Karim Benzema toujours en mission Ballon d’Or, je ne les vois pas passer à côté de leur match. Il faudra toutefois se méfier de Francfort, pour qui les occasions d’agrandir son palmarès sont beaucoup plus rares. Mais le vainqueur de la dernière Ligue Europa souffrira forcément de l’absence de Filip Kostic, en instance de départ. Si Kolo Muani et Gotze sont venus renforcer l’attaque du club allemand, qui pourrait bien trouver le chemin des filets ce soir, l’Eintracht devrait tout de même céder dans le temps réglementaire.

