PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 décembre - CDM 2022

Mon pronostic : nul entre la France et l'Angleterre, but de Mbappé (8.50) !

C'est un sacré test que vont passer nos Bleus ce soir à la Coupe du Monde ! L'Equipe de France va affronter une sélection anglaise qui lui ressemble et qui possède un gros potentiel offensif. Je pense malgré tout que le match sera cadenassé en début de partie car les deux équipes auront conscience de l'enjeu et voudront limiter les risques. Je vois tout de même une rencontre avec des buts donc je mise sur un nul à l'issue du temps réglementaire avec un but de Mbappé, meilleur buteur et meilleur joueur de ce Mondial 2022 !

