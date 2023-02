PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 février – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Ajaccio et Moffi marque (2.80)

La meilleure équipe du moment en Ligue 1 reçoit une équipe qui devrait probablement descendre en fin de saison. Pour moi cela ressemble à un pari sûr. L’OGC Nice, sous l’égide de Didier Digard, a complètement changé pour se relancer dans la course à l’Europe. Les Aiglons sont allés gagner coup sur coup à Lens et à Marseille alors que les Ajacciens comptent cinq défaites pour deux victoires depuis la reprise. Deux succès contre Angers, lanterne rouge du championnat. C’est pourquoi je miserais sur le succès de Nice et pour faire gonfler la cote je vous propose le but de Terem Moffi, ce qui serait son premier sous ses nouvelles couleurs.

