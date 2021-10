PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 octobre – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Espagne ne perd pas contre l’Équipe de France et les deux équipes marquent, avec un but de Kylian Mbappe (6.50)

Je ne suis pas tout à fait rassuré par les Bleus. Certes la seconde période contre la Belgique a été de haut vol, mais il ne faut pas oublier la première qui nous a montré les failles qu’a encore cette équipe. De plus, l’Espagne a montré contre l’Italie qu’elle était extrêmement à l’aise contre ceux qui viennent la presser haut, ce qui correspond justement au profil de l’Équipe de France. L’Espagne est capable à la fois de garder et faire tourner le ballon et de récupérer bas et jouer en transitions rapides. Jeudi, les Bleus ont été en difficulté à chaque fois que les Belges se sont projetés, je ne pense pas que la France gagnera. En revanche, j’ai beaucoup apprécié le match de Kylian Mbappe, même en première période, il a été mobile et très dangereux, je le vois marquer ce soir !

