PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 septembre Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lorient et Lille (3.30)

Affiche compliquée pour le LOSC avant le début de sa campagne européenne. Les Dogues sont une véritable interrogation depuis le début de la saison et ne parviennent pas à retrouver le niveau qui leur a permis d’arracher le titre lors de l'exercice précédent. De plus, les Lillois devront apprendre à gérer l’alternance entre matches de championnats et rencontres de Ligues des Champions. Si le club a globalement gardé son effectif, les joueurs sont toujours en phase d’adaptation auprès de leur nouveau coach, Jocelyn Gourvennec. En face, Lorient est un adversaire solide. Les Merlus produisent du beau jeu et peuvent embêter n’importe qui à domicile. C’est pourquoi je miserais sur un résultat nul entre les deux équipes. Un pari qui vous permettrait de plus que tripler votre mise (3.30).

