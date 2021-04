PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic: match nul entre Lens et Lorient (3.45).

Je ne partage pas l’avis d’Arthur! Il faut s’attendre à un match très équilibré ce dimanche entre Lens, 5e, et Lorient toujours 17e du classement. Surtout que le club breton est loin d’avoir dit son dernier mot. Il n’a d’ailleurs perdu aucun de ses 5 derniers matches de championnat. Dernier succès en date, c’était face à Brest (1-0) grâce à un but de Laurent Abergel. Rencontre très importante aussi pour les Lensois qui donneront tout pour conserver leur position au championnat. Pour cela ils pourront s’inspirer de leur dernier match et ce nul face à Lyon (1-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Lens et Lorient!

