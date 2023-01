PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille s’impose à Troyes et Sanchez buteur (3.10)

Difficile de ne pas faire confiance aux Marseillais qui marchent sur l’eau. Avant la Coupe du Monde, ils avaient gagné deux belles rencontres contre Lyon et à Monaco avant donc d’enchaîner face à Toulouse et à Montpellier. Si la logique est respectée, l’Olympique de Marseille devrait s’imposer à Troyes qui est 13e du championnat. Pour prendre plus de risques je vous propose de parier sur un buteur. Je vois bien Alexis Sanchez récidiver. Il a marqué en Coupe de France et pourrait retrouver de la confiance lui qui n’a inscrit qu’un seul but en championnat lors de ses huit dernières rencontres disputées en Ligue 1. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise.

