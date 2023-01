PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas à Strasbourg et but d’Openda (2.90)

Les Lensois sont impressionnants et ne semblent pas faiblir. Leur récente victoire face au PSG lors de la dernière journée était nette et sans bavure. Ils ont ensuite enchaîné avec une qualification en Coupe de France. Avec seulement un revers depuis le début de la saison, je pense qu’il est clair que le Racing Club de Lens ne va pas perdre à Strasbourg, qui vient de se séparer de Julien Stéphan. Les Alsaciens sont en pleine crise avec une 19e place au classement, un seul succès en championnat et une élimination en coupe, à la Meinau, face à Angers. C’est pour cela que le N2 me paraît être un coup sûr. Pour faire gonfler la cote, je vous propose un but d’Openda. Avec huit réalisations, il est le Lensois le plus prolifique.

Pariez sur Strasbourg - Lens ici !