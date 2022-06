PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : pas de vainqueur entre l'Angleterre et l'Italie (3.50)

C'est une affiche très équilibrée qui a lieu ce soir dans un Molineux Stadium de Wolverhampton qui sera à huis clos. L'Angleterre affronte une nation qu'elle n'a battu que deux fois sur les dix dernières confrontations. Les Anglais ont surtout en travers de la gorge cette finale de l'Euro perdue aux tirs au but à Wembley l'année dernière face à ce même adversaire. J'ai la sensation que les Three Lions jouent à l'inverse de leur habitude. C'est-à-dire qu'ils semblent en difficulté hors grandes compétitions avant de hausser le niveau lorsque celles-ci ont lieu. J'ai donc du mal à les voir s'imposer ce soir face à une Italie pourtant en difficulté. La claque prise face à l'Argentine il y a dix jours est une preuve que les Italiens sont en reconstruction et qu'il va falloir être patient avec cette équipe. Mais il existe des motifs d'espoir, à l'image de ce match nul obtenu face à l'Allemagne la semaine dernière (1-1). Avec une certaine assise défensive du côté de la Squadra, je miserais sur un résultat nul dans un stade qui sonner creux (3.45).

Mon pari de folie : 1-1 (5.90)

Pariez sur Angleterre – Italie ici !