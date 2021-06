PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 juin sur Turquie-Italie

Mon pronostic: l'Italie bat la Turquie, plus de 1.5. buts et Insigne buteur (4.40 MYMATCH).

Je suis totalement d’accord avec Christophe. Si cette rencontre doit pencher d’un côté je pense que ce sera assez logiquement en faveur des Italiens. D’ailleurs la Squadra Azzurra semble être en pleine confiance. Elle n’a en effet perdu aucun de ses 23 derniers matches. Avant le début de cette compétition, elle a réussi à faire le plein de confiance en s’imposant contre la République Tchèque (4-0) avec notamment un but de Lorenzo Insigne. Le meneur de jeu de cette équipe a terminé la saison avec 19 réalisations sous les couleurs de Naples. Je suis convaincu qu’il est capable d’être une nouvelle fois décisif! Attention quand même aux Turcs qui peuvent eux compter sur Burak Yilmaz ou encore Yusuf Yacizi dans le secteur offensif. C’est pourquoi je vois l’Italie battre la Turquie, plus de 1.5 buts et Insigne buteur! Un pari de folie que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

